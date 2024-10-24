Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на саммите БРИКС в столице Татарстана (РФ) — Казани, где обратил особое внимание на ситуацию на Ближнем Востоке и призвал к конкретным действиям по урегулированию конфликта.

«Палестинский народ подвергается геноциду в Газе. Израиль, совершая нападения на Ливан, продвинул свои злодеяния еще дальше», — заявил Эрдоган.

Турецкий лидер подчеркнул, что справедливый мировой порядок возможен только при установлении мира за пределами границ: «Пока на Ближнем Востоке не прекратится кровопролитие, невозможно говорить ни о справедливости, ни о мире, ни о развитии в будущем».

Эрдоган призвал страны, не признающие Палестину, сделать это и выступил с инициативой в ООН по прекращению продажи оружия Израилю: «Мы инициировали в ООН кампанию по прекращению продажи оружия Израилю. Я рассчитываю на вашу поддержку в этом вопросе».

В начале выступления турецкий президент поблагодарил участников саммита за соболезнования в связи с терактом в Анкаре: «Этот подлый теракт лишь укрепил решимость Турции в борьбе с терроризмом».

Говоря о роли БРИКС, Эрдоган отметил важность многостороннего сотрудничества в современных условиях и подтвердил намерение Турции развивать диалог с организацией на основе взаимного уважения и обоюдной выгоды.