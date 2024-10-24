Согласно последнему докладу Структуры ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав женщин («ООН-женщины») количество женщин, погибших в вооруженных конфликтах, удвоилось в 2023 году по сравнению с предыдущим годом. Доклад, озаглавленный «Женщина, мир и безопасность», подчеркивает, что конфликты все больше сказываются на женщинах и детях.

«Четверо из десяти погибших в конфликтах в 2023 году — это женщины», — говорится в докладе. Особенно пострадали женщины в ходе войны на оккупированных палестинских территориях и в Израиле, где произошло 70% задокументированных смертей. Этот конфликт стал самым смертоносным для гражданского населения в этом году.

Исполнительный директор «ООН-Женщины» Сами Бахус заявила, что «женщины продолжают расплачиваться за войны мужчин», а также подчеркнула, что во всем мире происходит «война против женщин», особенно в странах, охваченных конфликтами.

Ситуация в секторе Газа особенно тяжела для женщин. В докладе сообщается, что 52 тыс. беременных женщин в Газе лишены медицинской помощи, а девять из десяти испытывают трудности с доступом к продовольствию. Более 3 тыс. женщин овдовели, а большинство матерей вынуждены сокращать свои порции, чтобы накормить детей.

В докладе также подчеркивается, что две трети мирных жителей, погибших после 7 октября, составляли женщины и дети. Женщины пытаются защитить свои семьи, переживая огромную травму и душевные страдания, отметили в ООН.