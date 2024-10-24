Министр обороны Турции Яшар Гюлер выступил с заявлением во время визита в компанию TUSAŞ на выставке SAHA EXPO после террористической атаки на предприятие. Он сообщил о масштабном ответном ударе по террористическим целям.

«Наша скорбь велика. Но еще тверже наша решимость отомстить за наших сыновей», — заявил министр.

По словам Гюлера, атака на TUSAŞ, где разрабатываются критически важные проекты, включая национальный истребитель KAAN, учебный самолет Hürjet и беспилотники Aksungur и Anka, не была случайной.

«Мы прекрасно знаем намерения террористических организаций-марионеток и темных сил, которые ими управляют», — заявил Гюлер.

В ходе ночной операции турецкие ВВС нанесли точечные удары по 47 целям террористов: 29 в Ираке и 18 в Сирии. «Все объекты и деятельность террористических организаций, как и прежде, будут оставаться законной целью. Наши операции будут продолжаться решительно и бескомпромиссно», — подчеркнул министр.

«Ни один боевик террористических организаций, в первую очередь PKK/PYD-YPG, не уйдет от возмездия турецких вооруженных сил», — заключил Гюлер.