На расширенном заседании саммита БРИКС в Казани председатель КНР Си Цзиньпин призвал страны-участницы объединиться для достижения мира на Ближнем Востоке и в других конфликтных регионах.

«Мы должны продолжать добиваться прекращения огня в Газе, возобновить решение о двух государствах и остановить распространение войны в Ливане. В Палестине и Ливане не должно быть больше страданий и разрушений», — подчеркнул китайский лидер.

Си Цзиньпин также повторил призыв к деэскалации конфликта между Россией и Украиной, который продолжается уже почти три года.

Говоря о развитии БРИКС, председатель КНР поддержал расширение участия стран Глобального Юга в делах организации: «Коллективный подъем Глобального Юга — это явный признак великих перемен в мире. Это великое событие в мировой истории и беспрецедентный подвиг в процессе развития человеческой цивилизации».

В заключительный день саммита в формате «БРИКС+» принимают участие 36 стран, 22 из которых представлены главами государств, включая президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. На встрече присутствуют лидеры стран Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки, а также представители международных организаций.

Накануне лидеры БРИКС приняли «Казанскую декларацию», подводящую итоги саммита и председательства России в организации.