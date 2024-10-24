«Камала, ты уволена! Убирайся отсюда, убирайся отсюда к черту», — взывает республиканец Дональд Трамп к своему главному оппоненту на выборах Камале Харрис. Та в ответ замечает: «Дональд Трамп становится все более неуравновешенным и нестабильным».

На протяжении последних трех месяцев кандидаты в президенты США поливают друг друга грязью, критикуют программы и винят буквально во всех мировых проблемах. Победитель в этих бесконечных спорах так и не определился. Симпатии граждан разделились практически поровну: 47% за Трампа и 45% — за Харрис.

Итоги выборов окажут серьезное влияние не только на внутреннюю ситуацию в США, но и на внешнюю политику. Особенно пристально за ними следят в Украине и Израиле. Считается, что если президентом станет Трамп, то он в ультимативной форме заставит Киев сесть с Москвой за стол переговоров. А вот с Ближним Востоком ситуация обратная — тут уже Харрис может принудить Тель-Авив к миру с палестинцами.

Результаты станут известны после дня голосования 5 ноября. При этом ключевое значение окажут «колеблющиеся» штаты. Например, Калифорния и Нью-Йорк традиционно голосуют за демократов, Техас и Алабама — за республиканцев. А вот жители Флориды и Пенсильвании поддерживают то тех, то других. И именно за их симпатии сегодня идет наиболее ожесточенная борьба.

Как кандидаты сражаются за электорат, а также о «новых явлениях» в избирательной кампании США TRT на русском рассказал научный руководитель РСМД Андрей Кортунов:

— Избирательная кампания вступает в свою финальную стадию, и она имеет свои особенности. Основная борьба сводится к штатам, где ни у одной из партий нет явного преимущества. Например, это Мичиган, Висконсин, Пенсильвания, Джорджия, Северная Каролина и Аризона.

Еще одна особенность связана с тем, что нынешняя кампания более персонализированная. Кандидаты не столько говорят о своих идеях и планах, сколько тратят время на дискредитацию оппонента.

— Что позволило Трампу обогнать Харрис на 2% в соцопросах?

— Сейчас трудно доверять этим данным. Речь идет о таком мизерном разрыве в голосах, что это находится на уровне статистической погрешности. Поэтому на итоги выборов могут повлиять любые факторы, вплоть до погодных условий или кризиса в какой-нибудь точке мира.

— На итоги может повлиять плохая погода?

— Конечно. И тут возможны самые разные варианты. Например, считается, что демократы, в отличие от республиканцев, не любят ходить на избирательные участки и активнее используют электронное голосование.

Это означает, что если погода будет плохой, то республиканцы на избирательные участки не пойдут, а демократы все равно проголосуют у себя дома. В нынешних условиях даже такое небольшое преимущество может оказаться решающим.

— Были ли какие-то ошибки со стороны Харрис или Трампа?

— Они избрали разные модели поведения. Итоги выборов покажут, какая была правильной. Харрис, например, меньше появляется в публичном пространстве. И ведет себя более сдержанно.

Трамп, напротив, верит в свою способность воздействовать на аудиторию и проявляет удивительную активность.

При этом, конечно, Харрис находится в лучшем положении, поскольку какой-никакой, но административный ресурс присутствует. С другой стороны, ее положение осложняет наследие администрации Байдена, которое подвергается критике со стороны Трампа.

Поэтому баланс здесь очень сложный. Наверное, действительно можно говорить о равенстве положений на данный момент.

— Влияет ли на итоги международная нестабильность?

— Основные вопросы, которые волнуют американцев, — это состояние самой Америки. То есть не проблемы на Ближнем Востоке или в Европе, а экономическое положение США.

Однако если сейчас начнется крупный вооруженный конфликт на Ближнем Востоке, то, конечно, он будет работать против Харрис. Республиканцы обвинят демократов в том, что они не справились с проблемами.

Если говорить об Украине, то она тоже играет против демократов, поскольку задачи, которые ставила администрация Байдена, решены не были. А речь, я напомню, шла о том, чтобы нанести стратегическое поражение России.

Теперь это дополнительный аргумент Трампа, чтобы обвинять в провале на европейском направлении Байдена, а следовательно, и его преемницу Харрис.

— В этот раз высказывались много музыкантов и публичных личностей. Например, Тейлор Свифт и Эминем. Такое было всегда?

— В таком масштабе это происходит впервые. Начнем с того, что такого влияния, которое есть у Тейлор Свифт, не было ни у кого. И это говорит о появлении совершенно новых ролевых моделей и является демонстраций могущества социальных сетей.

Но они работают не только в пользу демократов. Скажем, Илон Маск с его бывшим «Твиттером» — это тоже фактор, который нельзя не учитывать в ходе избирательной кампании.

Поэтому да, сейчас тестируются совершенно новые механизмы политической мобилизации. И это явление совершенно новое.