Министр иностранных дел Латвии Байба Браже в интервью агентству «Анадолу» подчеркнула важную роль Турции в посредничестве между Россией и Украиной, назвав ее «очень способной силой» в урегулировании конфликтов.

«Это война России против Украины, и это очевидная агрессия, нарушающая Устав ООН и все принципы международного права, существующие в отношениях между странами. Таким образом, как Турция, так и Латвия явно стоят на стороне Украины, оказывая ей как военную, так и невоенную помощь, а также подчеркивая важность принципа территориальной целостности и неприкосновенности границ», — подчеркнула она.

Браже отметила важность усилий Анкары по защите военнопленных, удерживаемых в России.

«Военнопленные содержатся в России, и доступ к ним отсутствует. Условия ужасные. Мы полагаемся на Турцию и другие страны, чтобы заставить Россию прекратить эти бесчеловечные практики, вернуть детей и военнопленных и уважать международное право», — добавила глава МИД.

Кроме того, Браже выразила поддержку усилиям Турции по вступлению в Европейский союз.

«Мы также видим развитие торговых отношений. Была снята масса барьеров с обеих сторон. Как сказал министр торговли Турции (Омер Болат), наши отношения перешли на новый этап. Это очень хорошо. И, конечно, что касается санкций против России, есть определенные сферы, в которых мы знаем, что Турция не позволяет России обладать определенными возможностями. В этом контексте мы с нетерпением ждем сотрудничества с Турцией по ряду других вопросов», — заявила министр.

Касаясь ситуации на Ближнем Востоке, министр Латвии отметила, что Латвия поддерживает право Израиля на самооборону, но подчеркнула необходимость соблюдения международного гуманитарного права для защиты мирного населения.

Она отметила значимость мирных инициатив США, Франции, Катара, Египта и Турции по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, а также выразила полную поддержку решению в рамках двух государств для мирного сосуществования Израиля и Палестины.

Браже также подчеркнула важность миротворческой миссии ООН в Ливане (UNIFIL) и призвала к сохранению их присутствия в регионе для обеспечения стабильности и предотвращения эскалации конфликта.