Российские войска пытаются зайти в Селидово

В социальных сетях распространились кадры с российским флагом, установленным на крыше жилого дома в Селидово, небольшом городе в Донбассе. Это видео вызвало серьезные опасения среди жителей и международного сообщества, но официальные власти в Киеве не подтверждают захват города. По словам украинских официальных лиц, Селидово находится под контролем украинской армии, и в ответ на попытки российских войск штурмовать город с нескольких флангов готовятся контрмеры. Селидово стало одной из горячих точек на линии фронта, где продолжаются ожесточенные бои между российскими и украинскими войсками. Несмотря на заявления о российском наступлении, Украина утверждает, что её силы обороны продолжают удерживать позиции и готовы к ответным операциям. Город остается под постоянным огнем, и жители оказались в опасной ситуации, многие из них уже эвакуированы. Видео с российским флагом вызвало активное обсуждение в социальных сетях, так как символизирует угрозу возможного захвата. Однако ситуация остается неясной, и обе стороны продолжают борьбу за контроль над территорией. Международное сообщество призывает к немедленному прекращению боевых действий, но пока что никаких признаков снижения эскалации конфликта не наблюдается. Эти события подчеркивают сложность военной обстановки на Донбассе, где линии фронта часто меняются, а информация из зоны боевых действий может быть противоречивой. Украина готовится к контрнаступлению, чтобы защитить город и отбить атаки со стороны российских войск. #trtнарусском #селидово #донбасс #войнавукраине #российскиевойска #контрнаступление #захватселидово #штурмселидово #украинскаяармия #оборона #военныедействия #война2024 #донбассподударом #обострениеконфликта #боивдонбассе #российскоенаступление #боизаселидово #новости #трт #новостимира