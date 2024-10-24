Руководитель «израильской политики» Meta и бывшая высокопоставленная чиновница правительства Израиля, выступала за цензуру Instagram-аккаунтов пропалестинской группы «Студенты за справедливость в Палестине» (SJP). Об этом пишет издание The Intercept.

Джордана Катлер, глава отдела по государственной политике Израиля и еврейской диаспоре в Meta, отметила ряд постов SJP в сервисах Meta (компании, владеющей Facebook, Instagram и WhatsApp) как нарушающие правила платформы. Она также выделяла посты, критикующие внешнюю политику Израиля.

Произраильские группы и правительство Израиля преследуют антисионистские организации, вроде той же SJP и даже еврейской Jewish Voice for Peace (JVP), обвиняя их в «поддержке терроризма» за симпатии к палестинцам в контексте войны в Газе.

Внутренние документы, которые изучило издание The Intercept, показывают, что Катлер предлагала удалить пост JVP с рекомендациями книг, связанных с Народным фронтом освобождения Палестины (НФОП) и Демократическим фронтом освобождения Палестины (ДФОП). НФОП признан в США террористической группировкой, тогда как ДФОП был исключен из этого списка в 1999 году, но остается террористической организацией по стандартам Meta.

Катлер также регулярно отмечала посты, принадлежащие отделению SJP Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, утверждая, что эта группа связана с насильственными протестами в кампусе. Группа участвовала в мирных демонстрациях в кампусе, которые переросли в насилие после того, как произраильская толпа напала на пропалестинских демонстрантов.

Катлер также требовала удалить видео палестинцев, радующихся ракетной атаке Ирана на Израиль. В отчете не уточняется, были ли эти запросы успешными. Meta пока не прокомментировала ситуацию. Катлер работает в Meta с 2016 года и представляет интересы Израиля в компании.

В интервью газете Jerusalem Post Катлер сказала, что ее «работа заключается в том, чтобы представлять Facebook в Израиле, а Израиль — в Facebook».