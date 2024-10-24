Франция пообещала предоставить пакет в размере 100 млн евро для поддержки Ливана на фоне продолжающихся авиаударов Израиля.

«В ближайшей перспективе необходима масштабная помощь ливанскому населению, как сотням тысяч беженцев, так и принимающим их общинам», — заявил глава Франции, выступая на международной конференции.

Французский лидер призвал как ливанскую «Хезболлу», так и израильскую армию прекратить взаимные удары, напомнив неудачный исторический опыт вторжений в соседний Ливан со стороны еврейского государства.

«Израиль знает по опыту, что его военные успехи не обязательно означают победу в Ливане, — сказал Макрон. — Я не уверен, что вы можете защитить цивилизацию, сея варварство».

Министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро также сообщил в четверг, что Франция помогла собрать 800 млн долларов в виде гуманитарной помощи и 200 млн долларов в виде помощи в области безопасности, чтобы поддержать Ливан после недавнего израильского вторжения.

Накануне Италия объявила о новой помощи в размере 10 млн евро, а Германия в среду пообещала выделить дополнительные 60 млн евро для жителей Ливана.

Ужесточение риторики Макрона по отношению к Израилю последовало вслед за израильским вторжением в соседний Ливан, с которым Франция имеет исторические связи еще со времен колониальной зависимости. Ранее Макрон призвал прекратить экспорт оружия в еврейское государство, осудил «преднамеренные» нападения Израиля на миротворцев ООН, а также запретил израильским компаниям участвовать в крупнейшей военно-морской выставке.

Призыв Макрона ввести оружейное эмбарго против Израиля поддержали в Испании, Италии, Словении и Ирландии.