Согласно новому исследованию, опубликованному Wall Street Journal, за кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа готовы проголосовать 47% опрошенных американцев, тогда как кандидат от демократов, Камала Харрис, получила поддержку 45% респондентов. Разница минимальна и укладывается в пределы статистической погрешности, но результат подтверждает тренд: Трамп восстанавливает позиции после выхода [действующего президента США] Джо Байдена из президентской гонки и передачи эстафеты своей вице-президенту.

«Опрос наводит на мысль, что шквал негативной предвыборной рекламы и выступления самих кандидатов подорвали некоторые положительные впечатления о Харрис», — пишет издание.

Хотя у Харрис больше финансовых ресурсов и поддержка известных личностей и медиа, ее кампания столкнулась с трудностями. Особую тревогу у Демократической партии (и ее сторонников) вызывает снижение ее популярности в ключевых штатах, таких как Пенсильвания, Мичиган и Висконсин (они сыграли решающую роль в победе Трампа в 2016 году). Там кандидаты идут почти вровень, но Трамп начал немного вырываться вперед.

Социолог Франк Лунц считает, что одна из причин отставания Харрис — игнорирование ключевых проблем избирателей, таких как инфляция и миграция. «Люди беспокоятся о стоимости жизни — еде, бензине, аренде и здравоохранении, но Харрис словно не замечает этого», — отмечает Лунц. Кроме того, она не признает кризис в миграционной политике и остается приверженной курсу Байдена, что, по мнению эксперта, является стратегической ошибкой.

Трамп лидирует по темам инфляции и миграции, превосходя Харрис на 12-14%. Кроме того, он опережает ее по вопросам абортов и социальной политики. Более половины американцев — 55% — положительно оценивают его президентство, тогда как Харрис получила одобрение лишь у 42% за деятельность на посту вице-президента.