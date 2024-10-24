Ведущее правозащитное агентство Евросоюза зафиксировало «тревожный всплеск» расизма и дискриминации в отношении мусульман, вызванный, в том числе, «дегуманизирующей антимусульманской риторикой».

Новое исследование Агентства ЕС по основным правам (FRA) среди 9600 мусульман в 13 странах ЕС показало, что опрошенные живут относительно неблагополучно в финансовом плане и сталкиваются с частой дискриминацией. Почти половина респондентов (47 %) заявили, что подвергаются расовой дискриминации по сравнению с 39 % в 2016 году. В Австрии 71 % мусульман сообщили о дискриминации, в Германии — 68 %.

Эта дискриминация часто приводит к материальным трудностям для большого числа европейских мусульман. Исследование показало, что треть мусульман не могут арендовать или даже купить жилье из-за дискриминации, что больше, чем пятая часть (около 20%) мусульман в 2016 году. По данным опроса, треть домохозяйств едва сводят концы с концами. И почти половина мусульман, остановленных полицией за год до опроса, считают, что их последняя остановка была результатом расового профилирования.

Любопытно, что несмотря на недавнюю публикацию результатов, исследование проводилось еще до событий 7 октября и начала войны в Газе. В FRA добавили, что за последний год наблюдается рост инцидентов против мусульман.

«Мы наблюдаем тревожный всплеск расизма и дискриминации мусульман в Европе. Этому способствуют конфликты на Ближнем Востоке, а также дегуманизирующая антимусульманская риторика, которую мы наблюдаем по всему континенту», — заявила директор FRA Сирпа Раутио.

FRA призвала ЕС и государства-члены усилить антидискриминационные законы и ужесточить санкции за преступления на почве ненависти.

В 2022 году Франция, Европейский союз и Индия выступили против создания признанного Организацией Объединенных Наций международного Дня борьбы с исламофобией — резолюции, предложенной Пакистаном.