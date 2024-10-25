Израильская армия нанесла 12 авиаударов по южным районам Бейрута, столицы Ливана, сообщает ливанское информационное агентство NNA. Под удары попали населенные пункты Амиркан и Хурейк.

Атаки последовали после того, как представитель армии Израиля Авихай Адрае разместил на своей странице в соцсети X предупреждение о необходимости эвакуации.

После ударов израильская армия вновь предупредила о необходимости освободить три здания на юге Бейрута. Спустя некоторое время Израиль совершил еще три авиаудара по населенным пунктам Бурдж-эль-Бараджине и Хадес.

Местные СМИ сообщают, что помимо Амиркана, Хурейка, Бурдж-эль-Бараджине и Хадеса, под удары попали и другие районы города. Всего Израиль нанес 12 авиаударов по столице Ливана. По данным NNA в результате одной из атак погибли трое журналистов.

С 8 октября 2023 года на границе между Израилем и Ливаном продолжаются столкновения между израильской армией и движением «Хезболла». Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что с начала столкновений погибли 2 593 человека, среди них 194 женщины и 104 ребенка, еще 12 100 человек получили ранения.

23 сентября 2024 года ВВС Израиля нанесли сотни ударов по югу Ливана, а также по городам Баальбек и долине Бекаа. 27 сентября в результате израильского авиаудара по Бейруту погиб генеральный секретарь движения «Хезболла» Хасан Насралла.

«Хезболла» отвечает ракетными ударами по израильским военным объектам.

Масштабные израильские авиаудары в Ливане заставили сотни тысяч людей покинуть свои дома. В южных регионах продолжается массовая миграция в сторону Бейрута и на север страны.

Ливанские власти сообщили, что более 486 тыс. человек, оставившие свои дома, отправились в сторону Сирии.