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Путин: договор с КНДР предусматривает поддержку в случае войны
Президент РФ Владимир Путин оправдал присутствие северокорейских военных в России, обвинив США в эскалации конфликта в Украине
Путин: договор с КНДР предусматривает поддержку в случае войны
Президент РФ Владимир Путин / Фото: Reuters
25 октября 2024 г.

Президент России Владимир Путин, подводя итоги саммита БРИКС в Казани, ответил на вопросы о появившихся сообщениях о пребывании северокорейских военных на территории России.

Журналист NBC News поинтересовался у Путина данными спутниковых снимков, свидетельствующих о присутствии северокорейских военных в России. Он задал вопрос: «Что они там делают и не будет ли это еще большей эскалацией в украинской войне?»

«Снимки — вещь серьезная. Если есть снимки, значит они что-то отражают. Хочу обратить ваше внимание, что не действия России привели к эскалации на Украине, а госпереворот 2014 года, поддержанный прежде всего США. <…> А затем нас в течение восьми лет обманывали, когда говорили о том, что хотят разрешить конфликт на Украине мирными средствами путем минских соглашений», — ответил Путин.

Касаясь отношений с КНДР, Путин напомнил, что 24 октября Госдума ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Северной Кореей. Он сослался на четвертую статью этого договора, заявив, что Россия серьезно относится к своим обязательствам, и подчеркнул, что детали дальнейших действий будут обсуждаться в рамках переговоров с северокорейскими партнерами.

В статье 4 договора «О всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР» прописано, что в случае нападения на одну из сторон другая сторона обязана оказать военную и иную поддержку, согласно статье 51 Устава ООН и в соответствии с национальным законодательством.

Южнокорейская Национальная разведывательная служба (NIS) ранее утверждала, что Северная Корея приняла решение направить в Россию 12 тыс. военных для поддержки в войне с Украиной. Украинская разведка во главе с Кириллом Будановым также заявила, что 11 тыс. северокорейских солдат проходят подготовку на востоке России. Издание The Guardian добавило, что северокорейские инженеры помогают российским силам наносить удары по Украине, используя ракеты KN-23.

23 октября глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что США располагают доказательствами присутствия северокорейских военных в России, но их точную роль еще предстоит выяснить.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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