По возвращении из Казани президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ответил на вопросы журналистов во время пресс-конференции на борту самолета, где подробно рассказал о террористической атаке на предприятие TUSAŞ в районе Кахраманказан, в результате которой погибли пять человек.

«Два террориста, один из которых женщина, были нейтрализованы. С прошлой ночи дается многократно превосходящий по силе ответ», — заявил Эрдоган.

По словам президента, спецслужбы установили, что теракт был осуществлен террористами, проникшими из Сирии. В ответ турецкие силы провели операции по 40 различным целям в течение ночи.

«Террористы являются марионетками, они подрядчики. Наша цель — Турция без терроризма. Мы не можем и не будем идти на уступки в этом вопросе. Наша цель — полностью независимая, единая и процветающая Турция», — подчеркнул президент.

Эрдоган отметил, что глава Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын немедленно вернулся в Анкару из Татарстана для координации ответных действий. Министр национальной обороны Яшар Гюлер также срочно прибыл из Стамбула, а вице-президент Джевдет Йылмаз и министр внутренних дел Али Йерликая немедленно подключились к ситуации.

«Мы продолжим нашу борьбу с терроризмом, используя все имеющиеся в нашем распоряжении средства, и будем вести ее многовекторно. Мы обязательно достигнем нашей цели построения светлой, мирной, безопасной Турции, где темная и кровавая тень терроризма полностью исчезнет с нашей страны», — заключил президент.