После завершения саммита БРИКС в Казани президент Турции заявил, что участие в этом форуме и стремление развивать отношения с его участниками не стоит рассматривать как альтернативу НАТО. Он напомнил, что Турция находится на пересечении Востока и Запада и будет продолжать свои международные связи с обеими сторонами.

«БРИКС представляет собой мощную платформу для сотрудничества растущих экономик. Мы хотим развивать связи с этими странами, но это не означает, что Турция отворачивается от других международных альянсов, таких как НАТО. Наши отношения с БРИКС и с каждым из его участников строятся на взаимном уважении и общей выгоде. Это способствует экономическому развитию Турции», — подчеркнул президент.

Он также добавил, что Турция долгие годы поддерживает партнерские отношения с некоторыми странами БРИКС на двусторонней основе. Теперь речь идет о более глубоком и комплексном взаимодействии в рамках этой платформы.

«Мы понимаем важность БРИКС как для мировой экономики, так и для Турции. Это не только возможность для экономического роста, но и укрепление партнерства в ключевых секторах», — отметил турецкий лидер.

Президент Турции подчеркнул, что никакие внешние советы или давление не изменят курса страны.

«Мы принимаем решения самостоятельно и будем развивать отношения с БРИКС на основе принципа «выигрыш для всех». Наши встречи с лидерами, включая Владимира Путина, показали, что эти отношения могут принести ощутимую пользу для обеих сторон», — добавил президент.

На саммите также обсуждалась возможность создания альтернативной финансовой системы для уменьшения зависимости от доллара США. Президент отметил, что Турция давно выступает за использование национальных валют в международной торговле, что способствует снижению давления на экономику.