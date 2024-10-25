ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган: США используют террористов для защиты Израиля
Президент Турции в разговоре с журналистами на борту самолета из Казани раскрыл цели поддержки США террористических формирований
Президент Эрдоган: США используют террористов для защиты Израиля
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / Фото: АА / Others
25 октября 2024 г.

Сирийское крыло PKK — PYD/YPG — обречено на изоляцию и одиночество. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-конференции на борту самолета по возвращении из Казани. По его словам, США какое-то время будут поддерживать эту террористическую организацию, но в итоге будут вынуждены оставить ее.

«Это уже известный факт, что Америка использует террористические организации в регионе в своих интересах и для обеспечения безопасности Израиля. Америка предоставляет Израилю всевозможное оборудование, боеприпасы, всю поддержку? Предоставляет. Дает деньги? Дает», — подчеркнул Эрдоган.

Президент отметил, что дискуссии о выводе американских войск из региона идут давно, и стало очевидно: речь идет о тактическом, а не стратегическом выводе.

«Наши глаза и уши открыты ко всем событиям, происходящим рядом с нашими территориями, и мы не можем идти на уступки в этом вопросе. Мы будем защитниками и хранителями своих земель. Мы должны всегда учитывать возможность проникновения из Сирии или других мест. Поэтому мы должны принимать все меры безопасности соответственно», — заявил турецкий лидер.

Эрдоган добавил, что Турция продолжит борьбу со всеми террористическими организациями в регионе в интересах национальной безопасности и защиты своих границ.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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