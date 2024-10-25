ПОЛИТИКА
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Палестинец не может поверить в смерть своего маленького сына
«Пожалуйста, пусть доктор проверит его, он жив». Отец прощается со своим сыном, погибшим в результате израильских авиаударов в секторе Газа. #trtнарусском #израиль #газа #палестина #жертвыконфликта #погибшиедети #гуманитарнаякатастрофа #детиввойне #мирныежителигазы #детивконфликте #война #дети #призывкмиру #жертвы #трт #детимира #отцыидети #новости #трт #новостимира
Палестинец не может поверить в смерть своего маленького сына / Others
25 октября 2024 г.
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