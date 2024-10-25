Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с журналистами на борту самолета раскритиковал позицию западных стран по конфликту в Газе, за исключением нескольких государств.

«Запад, к сожалению, чувствует себя в долгу перед Израилем. Например, Германия считает себя ответственной перед Израилем из-за событий нацистского периода. Позиция некоторых других западных стран такая же. Они молчат о геноциде Израиля как способе выплаты долга за то, что промолчали о действиях нацистского режима против европейских евреев. То есть Запад пытается погасить долг долгом», — заявил Эрдоган.

По его словам, такие страны как Испания, Ирландия, Норвегия и Словения занимают твердую позицию и не отступают от поддержки Палестины. Президент подчеркнул необходимость совместных действий для усиления влияния на Израиль.

Говоря об инициативе по введению эмбарго на поставки оружия Израилю, Эрдоган отметил: «К сожалению, многие страны, прежде всего США и Германия, поддерживают продолжение израильской бойни своими поставками оружия. Мы начали инициативу под эгидой ООН для решения этой проблемы и введения всеобъемлющего оружейного эмбарго против Израиля. Число поддерживающих наш призыв растет с каждым днем».

«То, что такие страны как Италия, Испания, Ирландия и Франция также призвали к оружейному эмбарго против Израиля, показывает, что этот вопрос все больше выходит на повестку дня. Значит, не только мы, но и многие страны обеспокоены безрассудным, непропорциональным применением силы Израилем», — подчеркнул турецкий лидер.