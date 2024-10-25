ТУРЦИЯ
2 МИН ЧТЕНИЯ
Президент Эрдоган: Путин и Зеленский стремятся к перемирию
Президент Турции поделился деталями встречи с российским лидером в Казани и рассказал о перспективах мирного урегулирования в Украине
Президент Эрдоган: Путин и Зеленский стремятся к перемирию
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин / Фото: Reuters / Others
25 октября 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время общения с журналистами на борту самолета рассказал о своей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Казани. По его словам, как и в случае с недавней встречей с президентом Украины Зеленским в Türkevi в США, он увидел у Путина стремление к достижению постоянного перемирия.

«Министры иностранных дел Турции и России Хакан Фидан и Сергей Лавров подтвердили это на встрече в Стамбуле. В ходе вчерашних переговоров с президентом Путиным обсуждались возобновление зерновой инициативы, разминирование акватории и перспективы обмена пленными. За реализацией договоренностей по обмену пленными мы ведем пристальное наблюдение», — заявил Эрдоган.

«Мы продолжим делать все возможное для решения проблем дипломатическим путем. Наше желание — как можно скорее начать мирные переговоры между двумя странами и открыть путь к благоприятному результату. Мы будем неустанно работать для достижения этой цели. Мы продолжаем доносить, что у войны не будет победителей, а у мира — проигравших. Эта война, безусловно, закончится, и наши усилия направлены на то, чтобы это произошло до того, как прольется еще больше крови и слез», — заявил турецкий лидер.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us