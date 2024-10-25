Президент Турции в интервью для СМИ после саммита БРИКС рассказал о содержании своих недавних переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем. Основное внимание было уделено вопросу отмены оружейного эмбарго в отношении Турции.

Хотя на пресс-конференции не прозвучали конкретные заявления, президент Турции отметил, что в ходе личной встречи были получены положительные сигналы.

«Мы обсудили вопрос поставок истребителей Eurofighter. Как со стороны Германии, так и Великобритании наблюдается положительный настрой. Наши министры продолжают переговоры по этому вопросу», — заявил президент.

Он также подчеркнул, что речь идет не только о Eurofighter, но и о других областях военного сотрудничества, включая поставки оборудования для ВМС, сухопутных сил и ВВС Турции.

Президент отметил, что Турция в значительной степени уже обеспечивает свои потребности в оборонной промышленности благодаря собственным усилиям, однако для реализации некоторых программ требуется время.

«Мы обращаемся к нашим союзникам за поддержкой по тем направлениям, где нам необходимо больше времени. Этот процесс не будет длиться долго, и мы надеемся, что поставки самолетов будут осуществлены в разумные сроки», — подчеркнул он.