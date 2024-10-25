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Турция ждет от Сирии конструктивных шагов
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что нормализация отношений с Сирией возможна, если руководство страны осознает выгоды от честного сотрудничества с Анкарой
Турция ждет от Сирии конструктивных шагов
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / Others
25 октября 2024 г.

В интервью после саммита БРИКС президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что Анкара всегда выступала за сохранение территориальной целостности Сирии и стабильности в регионе, где продолжается борьба с терроризмом. По его словам, Турция ожидает от сирийского руководства «честного и реалистичного» подхода к нормализации отношений. Это может принести значительные выгоды обеим сторонам, подчеркнул он.

«С самого начала мы указывали на необходимость сохранения территориальной целостности Сирии и нацеленности на долгосрочный мир. Турция всегда была сторонником установления справедливого, всеобъемлющего и прочного мира у наших границ. Мы уверены, что сирийские власти должны осознать, что нормализация отношений с Турцией принесет им пользу, и сделать соответствующие шаги», — заявил президент.

Президент также указал на сложную ситуацию в регионе, который превращается в «огненное кольцо» и где террористические организации продолжают свою деятельность. Он подчеркнул важность совместных усилий по борьбе с этими угрозами и заявил, что «единственный способ положить конец нестабильности — это устранить источники, которые привлекают террористов».

В ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным обсуждалась роль Москвы в поддержке стабильности в Сирии. Президент Турции выразил надежду, что Россия, обладая значительным влиянием на сирийское правительство, поможет стимулировать Башара Асада к более активным шагам по нормализации отношений.

«Россия имеет важное влияние на сирийские власти, и в ходе встречи с президентом Путиным мы подробно обсудили этот вопрос. Я выразил надежду, что президент Путин сможет призвать Башара Асада к необходимым действиям», — добавил он.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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