Израильский авиаудар рано утром в пятницу унес жизни трех журналистов и ранил нескольких других, когда они спали в гостевых домах для прессы в городе Хасбая на юге Ливана. Об этом сообщили Министерство здравоохранения Ливана и местные СМИ.

Среди погибших — оператор Гассан Наджар и инженер Мохамед Реда из информационного агентства «Аль-Маядин», а также оператор Виссам Кассем, работавший на телеканал «Аль-Манар».

«Это военное преступление», — заявил министр информации Ливана Зияд Макари. В гостевых домах находились не менее 18 журналистов из шести СМИ, включая Sky News, «Аль-Джазира» и ливанские телеканалы.

«Мы услышали, как самолет летит очень низко — это нас разбудило — а затем услышали две ракеты», — рассказал корреспондент ливанского канала «Аль-Джадид» Мухаммад Фархат.

Днем ранее Израиль нанес удар по офису «Аль-Маядин» в южных пригородах Бейрута. По данным минздрава Ливана, один человек погиб и пять получили ранения, в том числе ребенок.

По данным Комитета защиты журналистов (CPJ), с начала войны в Газе погибли не менее 128 работников СМИ, что делает этот период самым смертоносным для журналистов с 1992 года, когда организация начала сбор данных. Среди погибших 123 палестинца, два израильтянина и три ливанца.

В четверг израильский удар также убил трех ливанских солдат, пытавшихся эвакуировать раненых из приграничной деревни Ятер. Власти Бейрута заявляют, что военная кампания Израиля унесла жизни более 2500 человек и вынудила покинуть свои дома более 1,2 млн человек, создав гуманитарный кризис.