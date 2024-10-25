Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что ее могут арестовать в случае победы партии «Грузинская мечта» на парламентских выборах. Об этом сообщает грузинский телеканал Mtavari.

Зурабишвили попросили дать прогноз на случай победы партии на выборах, которые состоятся 26 октября.

«Если это произойдет, мне, вероятно, объявят импичмент и посадят в тюрьму», — ответила она.

Следует отметить, что сейчас в грузинском парламенте большинство мест принадлежит «Грузинской мечте». Премьер-министром страны является Ираклий Кобахидзе.

В прошлом году Зурабишвили уже пытались подвергнуть импичменту за то, что она совершала визиты в европейские страны без одобрения правительства, как требует Конституция Грузии.

Конституционный суд разрешил начать процедуру импичмента, но парламенту не хватило голосов для принятия решения. За импичмент проголосовали только 86 депутатов, тогда как для этого требовалось как минимум 100 голосов.

Недавно председатель парламента Шалва Папуашвили заявил, что инициатива об импичменте будет рассмотрена на первых заседаниях нового парламента.

На выборах 26 октября главная политическая борьба развернется между правящей партией «Грузинская мечта», которую Брюссель обвиняет в отклонении от демократического курса, и проевропейскими оппозиционными силами, объединившимися для того, чтобы изменить будущее страны.

Оппозиция сохраняет оптимизм, рассчитывая набрать достаточно голосов для создания коалиционного правительства на выборах 26 октября. Опросы показывают, что около 80% населения поддерживают вступление Грузии в ЕС и НАТО.

На выборах 26 октября главная политическая борьба развернется между правящей партией «Грузинская мечта», которую Брюссель обвиняет в отклонении от демократического курса, и проевропейскими оппозиционными силами, объединившимися для того, чтобы изменить будущее страны.

Оппозиция сохраняет оптимизм, рассчитывая набрать достаточно голосов для создания коалиционного правительства на выборах 26 октября. Опросы показывают, что около 80% населения поддерживают вступление Грузии в ЕС и НАТО.