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Путин заявил о готовности к компромиссам
Президент России обозначил позицию по урегулированию конфликта на фоне заявлений президента Эрдогана о стремлении Москвы к постоянному перемирию
Путин заявил о готовности к компромиссам
Владимир Путин / Фото: Reuters / Others
25 октября 2024 г.

Президент России Владимир Путин в интервью программе «60 минут» телеканала «Россия-1» заявил о готовности к поиску разумных компромиссов по урегулированию конфликта в Украине.

«Мы готовы искать компромиссы, мы готовы идти на эти компромиссы разумные. Но, я сейчас не хочу вдаваться в детали, потому что, а предметных переговоров-то нет, противная сторона же отказывается от этого», — указал президент.

При этом Путин подчеркнул, что речь не идет о территориальных уступках: «Исход должен быть в пользу России, я говорю прямо, без всякого стеснения, и должен исходить из тех реалий, которые складываются на поле боя. Без всяких сомнений никаких уступок мы здесь делать не собираемся, никаких разменов не будет».

Заявление прозвучало на фоне сообщения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который после встречи с Путиным в Казани отметил стремление российского лидера к достижению постоянного перемирия.

Россия настаивает на признании суверенитета над Донецкой, Луганской и Запорожской областями Украины, выводе оттуда украинских войск и закрепленном отказе Украины от вступления в НАТО. Киев неоднократно отвергал эти условия, считая их ультиматумом.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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