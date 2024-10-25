Американский предприниматель Илон Маск, который возглавляет список самых богатых людей мира по версии Forbes с состоянием $269,8 млрд, с конца 2022 года поддерживает регулярные контакты с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщили источники The Wall Street Journal (WSJ), включая бывших и действующих официальных лиц США.

По их словам, во время обсуждений затрагивались личные вопросы, бизнес и геополитическая напряженность. Так, Путин однажды якобы попросил Маска не активировать спутниковый интернет Starlink над Тайванем по просьбе китайского лидера Си Цзиньпина, сообщили WSJ два осведомленных источника.

Несмотря на то, что Путин публично изолирован, такие контакты могут сигнализировать о возобновлении его взаимодействия с Западом и подтверждать готовность Дональда Трампа заключить сделку по Украине, отмечает издание.

Эти контакты вызывают обеспокоенность у администрации США по вопросам национальной безопасности, так как Маск тесно связан с американскими военными и разведывательными структурами. Кроме того, он имеет доступ к секретной информации, так как его спутниковая сеть Starlink используется Пентагоном и Вооруженными силами Украины.

Официальный представитель Пентагона отказался комментировать допуск Маска к секретной информации. Один из источников WSJ отметил, что ситуация неудобна для властей США, так как они зависят от технологий миллиардера, хотя это их не устраивает.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил WSJ, что единственный разговор Путина с Маском состоялся по телефону, и обсуждались вопросы космоса и технологий. Сам Маск заявлял, что его единственный разговор с президентом России состоялся в апреле 2021 года.

Ранее The New Yorker сообщал, что Маск общался с Путиным уже после начала войны в Украине, а также обсуждал с американскими чиновниками использование терминалов Starlink в Украине, упоминая разговор с Путиным. Один из высокопоставленных источников из Пентагона выразил обеспокоенность по этому поводу.

Маск ранее предлагал свой план мирного урегулирования конфликта в Украине, в котором предполагалось, что аннексированный Крым останется частью России, а в регионах, оккупированных российскими войсками, пройдут повторные референдумы под эгидой ООН.