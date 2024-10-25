В Гагаузии проходят обыски у ряда политиков и общественных деятелей региона. Об этом сообщил советник главы региона Михаил Влах, передает Gagauznews. По его словам, обыски затронули депутатов Народного собрания Гагаузии (НСГ) и членов Исполкома автономии.

«Начались репрессии перед вторым туром? Как «в старые 30-е годы НКВД», — заявил Влах.

Глава Гагаузии Евгения Гуцул также подтвердила, что обыски прошли у заместителя председателя Исполкома Виктора Петрова и замначальника управления внешних связей Юрия Кузнецова: «Сегодня идет беспрецедентное давление на жителей гагаузской автономии, прошли очередные обыски, а вчера правоохранительные органы решили, что обычные жители Гагаузии несут угрозу безопасности нашему государству».

Гуцул возложила ответственность за происходящее на партию «Действие и солидарность» (PAS), обвинив ее в давлении на гагаузский народ. По ее словам, власти ежедневно арестовывают жителей автономии.

Национальный центр борьбы с коррупцией (НЦБК) подтвердил проведение обысков, связанных с делом о подкупе избирателей. Пресс-секретарь НЦБК сообщила, что обыски проводятся для документирования фактов предвыборной коррупции и незаконного финансирования партий.

По итогам выборов президент Молдовы Майя Санду заявила о масштабной попытке подкупа голосов, назвав ее «беспрецедентной атакой на демократию».

«У нас есть доказательства и информация о том, что преступная группировка намеревалась купить 300 тыс. голосов. Это беспрецедентное мошенничество, цель которого — скомпрометировать демократию», — сказала Майя Санду.

По итогам обработки 99,64% протоколов действующий президент Молдовы Майя Санду набрала 42,37% голосов, а ее основной оппонент, представитель Партии социалистов Александр Стояногло, получил 26,02%. Эти результаты означают, что состоится второй тур президентских выборов, который пройдет 3 ноября.