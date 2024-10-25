Банк России на заседании в пятницу повысил ключевую ставку на 200 базисных пунктов до 21% годовых. Это решение превзошло ожидания большинства аналитиков, прогнозировавших повышение на 100 б.п.

«Инфляция складывается существенно выше июльского прогноза Банка России. Продолжают увеличиваться инфляционные ожидания. Рост внутреннего спроса значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг», — сообщает регулятор.

Центробанк не исключает дальнейшего повышения ставки на следующем заседании. По прогнозам регулятора, годовая инфляция снизится до 4,5–5,0% в 2025 году и достигнет целевого показателя в 4,0% к 2026 году.

До текущего повышения ЦБ РФ сохранял ставку на уровне 16% на протяжении четырех заседаний, после чего поднял ее до 18% в июле и до 19% в сентябре 2023 года.

Следующее заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке запланировано на 20 декабря.

Нынешнее повышение ставки до 21% установило новый рекорд с момента введения этого инструмента денежно-кредитной политики в 2013 году. Предыдущий максимум был зафиксирован 28 февраля 2022 года, когда на фоне кризисной ситуации ЦБ РФ экстренно повысил ставку до 20% годовых.