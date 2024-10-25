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Обстрелы Херсона: ранения получили мирные жители
Российские войска обстреляли Херсон и другие населенные пункты области, нанеся ранения мирным жителям и повредив жилые дома
Обстрелы Херсона: ранения получили мирные жители
Фото: Национальная полиция Украины / Others
25 октября 2024 г.

Утром в пятницу российские войска обстреляли центр Херсона, повредив многоквартирный дом. В результате ранения получили два человека, сообщил глава городской военной администрации Роман Мрочко.

По данным областной военной администрации, помимо Херсона под обстрел попали еще 24 населенных пункта Херсонской области. Пять человек получили ранения, повреждена жилая и инфраструктурная застройка.

В Киевской области обломки российского беспилотника повредили линию электропередачи, о чем сообщил глава областной военной администрации Руслан Кравченко. Ночью над Киевом и областью украинские силы сбили 15 российских дронов, по предварительным данным пострадавших нет.

В ночь на 25 октября российские войска атаковали Украину 63 ударными беспилотниками. По информации ВСУ, украинским ПВО удалось сбить 36 из них. Атаки затронули Одесскую, Киевскую, Николаевскую, Днепропетровскую, Винницкую, Кировоградскую, Житомирскую, Хмельницкую, Черкасскую, Львовскую, Ровенскую и Полтавскую области. Основные удары были отбиты в Одесской и Киевской областях, всего российская сторона потеряла 16 дронов.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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