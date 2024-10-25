ПОЛИТИКА
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Ливан близок к катастрофе
ООН предупреждает о гуманитарной катастрофе в Ливане и призывает к немедленному прекращению огня, чтобы избежать дальнейшего обострения кризиса
Ливан близок к катастрофе
В Ливане зафиксированы первые случаи холеры / Фото: Reuters
25 октября 2024 г.

Ливан находится на пороге гуманитарного коллапса, заявил заместитель специального координатора ООН по Ливану Имран Риза, призывая международное сообщество к более активным усилиям по прекращению огня между Израилем и движением «Хезболла». Об этом сообщили на Международной конференции по поддержке Ливана, которая прошла в Париже.

По словам Ризы, боевые действия приводят к резкому росту гуманитарных потребностей и усилению страданий мирного населения. Специальный координатор ООН по Ливану Жанин Хеннис-Плассхарт также подчеркнула необходимость срочного прекращения боевых действий и напомнила, что ООН в 2023 году запустила План реагирования на сумму 2,72 млрд долларов, но без перемирия ситуация будет лишь ухудшаться.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подтвердил важность выполнения резолюций Совета Безопасности ООН и достижения немедленного прекращения огня.

Заместитель Генсека по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа отметил, что ООН не может в одиночку обеспечить мир и стабильность. Он подчеркнул необходимость политической воли всех сторон конфликта.

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) сообщило об ухудшении санитарных условий в переполненных убежищах, что создает угрозу распространения болезней. В Ливане уже зафиксированы первые случаи холеры.

Конференция, в которой приняли участие 70 правительственных делегаций и 15 международных организаций, собрала 1 млрд долларов для гуманитарной и военной помощи Ливану.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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