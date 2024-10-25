Могут справиться сами

Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани объявил о ликвидации лидера ДАЕШ в стране Джасима аль-Мазруи Абу Абдель-Кадера и еще восьми высокопоставленных командиров террористической группировки.

В частности, военные уничтожили убежище боевиков в горах Хамрин. По словам главы иракского правительства, операция проводилась под руководством Объединенного оперативного командования, в ней участвовала контртеррористическая служба и служба нацбезопасности Ирака.

Мухаммед ас-Судани пообещал «преследовать террористов до их укрытий и уничтожать до тех пор, пока Ирак не будет очищен от них и их отвратительных деяний». До этого в иракской провинции Салах-эд-Дин ликвидировали еще одного из главарей террористической группировки.

В общей сложности в стране за этот месяц иракские военные убили троих высокопоставленных региональных главарей ДАЕШ.

В Багдаде такие успехи воспринимают как доказательство того, что власти Ирака спокойно обходятся и без помощи американских военных. В своем выступлении премьер не стал упоминать о роли Вашингтона в ликвидации боевика, несмотря на то что предыдущие операции против ДАЕШ проводились при поддержке американских военных.

В США отреагировали на происходящее в Ираке. По словам главы Центрального командования вооруженных сил США Майкла Курилла, ДАЕШ остается угрозой для региона и союзников в нем. Он пообещал, что американское Центральное командование вместе с коалицией и иракскими властями «продолжит активно преследовать боевиков».

Курилла добавил, что за первые шесть месяцев этого года боевики совершили 153 нападения в Ираке и соседней с ним Сирии. Это в два раза больше, чем за весь прошлый год.

На Западе Ирака в провинции Анбар в конце этого лета военные двух стран провели одну из крупнейших антитеррористических операций против боевиков, уничтожив в итоге 14 экстремистов.

После этого в середине сентября премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани вновь заявил, что иракские силы способны сражаться с террористами самостоятельно, не прибегая к помощи Вашингтона.

Обсуждение продолжат со следующей администрацией

Требования полностью вывести иностранные войска с территории Ирака стали звучать с января 2020 года, когда в Багдаде был убит высокопоставленный иранский генерал Касем Сулеймани. Тогда же парламент страны проголосовал за резолюцию, призывающую местные власти прекратить любое иностранное военное присутствие.

Потом в иракской столице ударом американского дрона был убит командир проиранской группировки «Катаиб Хезболла» Абу Бакир аль-Саади. В парламенте попытались продвинуть законопроект о необходимости вывода американского контингента, для этого в законодательном органе страны по инициативе премьер-министра был создан специальный комитет. Однако документ поддержали лишь 100 из 329 депутатов.

С февраля этого года иракские власти стали все активнее призывать американские войска покинуть страну. Багдад уже провел переговоры с администрацией президента США Джозефа Байдена. В конце сентября власти обеих стран сообщили, что планируют завершить миссию международной коалиции «Непоколебимая решимость» по борьбе с террористами к сентябрю 2025 года.

В Вашингтоне при этом уточнили, что речь не идет о полном выводе американских солдат из Ирака, меняется лишь формат — завершится взаимодействие в рамках международной коалиции, однако останется двустороннее партнерство двух государств. США настаивают на том, чтобы сохранить часть советников в рамках миссии по консультированию.

Администрация Джозефа Байдена еще в 2021 году заявила о завершении военной миссии в Ираке, подчеркнув, что теперь США сконцентрированы на консультировании, обмене разведданными, подготовке и обучении местных сил безопасности.

В настоящее время на территории Ирака находится 2,5 тыс. американских военных. В соседней Сирии находятся еще 900 американских солдат. Сколько из них оставят, еще предстоит обсудить. Однако делать это будет администрация уже следующего президента США.

Вряд ли уйдут

Востоковед, публицист, автор Telegram-канала «Восточные ворота» Андрей Онтиков в разговоре с TRT на русском обратил внимание на то, что иракские власти неоднократно поднимали вопрос о необходимости вывода американских войск из Ирака.

«Консультации идут. В целом можно добиться вывода контингента, поскольку коалицию во главе с Вашингтоном приглашали для борьбы с ДАЕШ. Какие-то террористические группировки еще действуют в Ираке, но масштаб угрозы значительно меньше, чем в 2014 году», — отметил эксперт.

По мнению политолога, если американцы выведут свой контингент из Ирака, то для них встанет вопрос относительно соседней Сирии.

«США важно добиться от Ирака сохранения логистических цепочек, поскольку в случае вывода войск из Ирака встает вопрос о снабжении американской группировки в Сирии. Еще один важный вопрос — на том, чтобы войска США покинули Ирак, настаивают в первую очередь проиранские силы, но Вашингтон не хотел бы оставлять Багдад на откуп Тегерану», — считает специалист.

При этом аналитик подчеркнул, что полностью установить свою монополию Ирану не удастся, поскольку внутри Ирака существуют разные политические силы.

В свою очередь научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН, кандидат политических наук Данила Крылов считает, что США хотя и могут пойти на некоторые компромиссы и уступки, добиться того, что хочет Ирак, не получится.

«Американцы могут сказать, что не будут покидать Ирак, поскольку это вопрос национальной безопасности США, могут выдвигать какие-нибудь ультиматумы. Ведь в декабре 2021 года они уже «покидали» страну, но оставили 2,5 тыс. военных, консультантов и других специалистов, которые должны помогать Багдаду в борьбе с террористами, а на самом деле — вести дополнительную разведывательную деятельность в стране, которая входит в зону стратегических интересов США. К тому же если военные и выйдут из Ирака, они не покинут регион Ближнего Востока», — уверен политолог.

По его мнению, заставить Вашингтон сделать что-то без его воли невозможно.