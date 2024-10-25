Международный уголовный суд (МУС) передал на рассмотрение стран-участниц Римского статута дело Монголии после того, как она не выполнила просьбу арестовать президента России Владимира Путина во время его визита в Улан-Батор. Об этом говорится в заявлении Палаты предварительного производства суда.

В МУС подчеркнули, что отказ Монголии нарушает обязательства страны по Римскому статуту и препятствует выполнению функций суда. Суд также напомнил, что дипломатический иммунитет, включая иммунитет главы государства, не является основанием для отказа в исполнении ордера.

The Washington Post сообщает, что решение о наказании Монголии пока не принято. Визит Путина в Монголию стал его первой поездкой в страну, ратифицировавшую Римский статут, с момента выдачи ордера на арест в марте 2023 года. Российский президент обвиняется в незаконном вывозе детей из Украины.

Украинский МИД призвал Монголию выполнить ордер и арестовать Путина, назвав его «военным преступником», однако власти страны отказались, ссылаясь на энергетическую зависимость от соседей и политику нейтралитета.

Монголия присоединилась к МУС в 2003 году и недавно получила своего первого судью в составе суда. Несмотря на обязательства перед МУС, власти Монголии заверили Путина, что арестовывать его не будут.