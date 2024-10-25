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Турция обещает террористам короткий разговор
После атаки на авиакосмический комплекс TUSAŞ президент Турции Эрдоган заявил о решимости бороться с терроризмом и уничтожать угрозы в зародыше
Турция обещает террористам короткий разговор
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / Others
25 октября 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на открытии выставки оборонной, авиационной и космической промышленности SAHA EXPO 2024 в Стамбуле, где прокомментировал недавнюю террористическую атаку на комплекс TUSAŞ.

«Несмотря на нашу глубокую скорбь по шехидам, наша решимость бороться с негодяями, покушающимися на идеалы «Века Турции», намного сильнее», — заявил президент.

Эрдоган подчеркнул, что Турция продолжит «преследовать тех, кто думает запугать нас такими подлыми актами, и разрушит их логова». По его словам, «Турецкая Республика обладает силой, возможностями и решимостью устранять все угрозы своему существованию в источнике их возникновения».

«Скоро все увидят эту реальность: любые нападения, нацеленные на безопасность и спокойствие нашего народа, потерпят неудачу и в итоге ударят по террористическим баронам, питающимся кровью» - подчеркнул президент, добавив, что благодаря единству 85 млн граждан страна способна противостоять любым козням.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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