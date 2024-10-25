В 1945 году, когда Вторая мировая война приближалась к своему завершению, мир оказался в состоянии опустошения, и страны стремились к восстановлению и миру. С 25 апреля по 26 июня 1945 года в Сан-Франциско представители 50 государств активно работали над созданием и подписанием устава ООН, целью которого было предотвращение возникновения новой мировой войны.

24 октября 1945 года Организация Объединенных Наций официально начала свою деятельность, после того как Устав был ратифицирован такими державами, как Китай, Франция, Советский Союз, Великобритания, Соединенные Штаты, а также большинством других стран, подписавших документ.

Цель Организации Объединенных Наций заключается в поддержании международного мира и безопасности, что включает в себя предотвращение конфликтов и мирное разрешение споров между государствами. Соблюдение норм международного права является ключевой целью ООН.

Даг Хаммаршельд, трагически погибший второй Генеральный секретарь ООН, дал свое определение этой организации. Он сказал, что ООН была создана не для того, чтобы привести человечество в рай, а чтобы спасти его от ада. При этом речь шла о таком аду, который было нетрудно представить после ужасов Второй мировой войны.

ООН также активно работает над оказанием гуманитарной помощи тем, кто в ней нуждается, особенно в условиях кризисов, природных бедствий или военных конфликтов, обеспечивая доступ к продовольствию, медицинским услугам и другим жизненно важным ресурсам. Спустя десятилетия эти задачи остаются актуальными и важными для глобального сообщества.

Организация также уделяет особое внимание защите прав человека, продвигая уважение к основным свободам и правам всех людей независимо от их расы, пола, религии или национальности. Через свои специализированные агентства и программы ООН реализует проекты, направленные на улучшение качества жизни людей по всему миру и создание более справедливого и устойчивого будущего для всех.

Наблюдатель

Нет сомнений в том, что с момента создания в 1945 году ООН неоднократно спасала жизни, предотвращая смерти от голода, болезней и других бедствий. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) помог миллионам детей получить образование и найти путь к лучшей жизни.

Однако сегодня все чаще ООН часто подвергается критике за чрезмерную бюрократию, скандалы, связанные с коррупцией, и неэффективность Совета Безопасности. Особое недовольство вызывает право вето, которое закрепляет неравное положение стран, позволяя пяти странам, США, Великобритании, Франции, России (СССР) и Китаю, блокировать решения, даже если они поддерживаются большинством.

Более того, организация участвовала в войнах под лозунгом мира, но порой оставалась сторонним наблюдателем во время геноцидов.

Многие страны нередко обвиняют ООН в неэффективности и неспособности оперативно решать глобальные проблемы. Развивающиеся страны вдобавок видят в ООН инструмент доминирования тех самых крупных держав.

ООН подвергается критике за неспособность правильно расставлять приоритеты. Ее деятельность по многим направлениям часто описывается как фрагментированная, слабая и неэффективная. Сотрудничество между агентствами осложняется конкуренцией за финансирование и нечеткими целями.

Некоторые критики указывают, что организация настолько разрослась, что иногда действует вразрез с собственными задачами. Также, большой вспомогательный персонал занимается слабо определенными задачами, что только снижает эффективность работы. Помимо этого, даже с учетом инфляции ежегодные расходы ООН выросли в десятки раз по сравнению с 1950-ми годами.

ООН играет важную роль по многим вопросам, таким как гуманитарная помощь и развитие, но по главному вопросу — войнам — организация часто оказывается бессильной. В настоящее время в мире происходят несколько крупных конфликтов, включая войны в Украине, Йемене, Сирии, Судане, а также геноцид в секторе Газа, осуществляемый Израилем. Некоторые из этих конфликтов включают участие ядерных держав, которые активно угрожают применением ядерного оружия. ООН, чьей задачей также является защита территориальной целостности своих членов, можно сказать, провалилась в этой роли.

Генеральный секретарь обладает значительным моральным авторитетом, который в идеале должен был быть мощным инструментом для воздействия на международные процессы. Формально мировое сообщество возложило на него ответственность за поддержание мира. Он остается, по сути, единственным негосударственным актором, который обладает таким авторитетом на мировой арене. Однако на сегодняшний день эта миссия никогда не была выполнена в полной мере.

На практике влияние генсека часто ограничивается формальными заявлениями, поскольку отсутствуют реальные механизмы для принуждения государств к действиям. Более того, его попытки влиять на ситуацию могут натолкнуться на критику со стороны стран-членов, которые рассматривают его действия как вмешательство в их суверенные дела. Бюрократические и политические барьеры внутри организации, опять же, только усугубляют его неспособность справиться с возложенной на него миссией.

Кроме того, уже на этапе выбора генерального секретаря существуют нюансы — кандидатура должна быть одобрена большинством членов Совбеза, включая всех постоянных членов, обладающих правом вето, что фактически требует согласия этих пяти государств. Поэтому, по версии многих критиков, на пост главы стараются выбрать наиболее податливые фигуры.

Некоторые эксперты сравнивают нынешнюю ситуацию в ООН с судьбой Лиги Наций, которая прекратила существование после своей неспособности предотвратить крупные международные конфликты, в частности Вторую мировую войну. Лига Наций также была создана с целью поддержания глобального мира, но из-за отсутствия реальных инструментов влияния и политической воли среди ее участников она не смогла повлиять на ситуацию. ООН, можно сказать, повторяет ошибки Лиги Наций.

Следует также констатировать, что после окончания холодной войны мир оказался «однополярным», по крайней мере на некоторое время, и никаких новых систем сдержек, подобных ООН, создано не было. Соединенные Штаты, ставшие единственной супердержавой, не желали ограничивать себя какими-либо глобальными правилами. Для некоторых такой мир представлялся «концом истории» — как утверждал известный политолог Фрэнсис Фукуяма, человечество, казалось, достигло финальной точки своего развития, где либеральная демократия и рыночная экономика стали доминирующими формами правления.

На деле эта идея оказалась иллюзией. Правила ООН откровенно нарушались, в том числе странами, обладавшими правом вето в Совете Безопасности, а идеологические и политические конфликты продолжают существовать и обостряться.