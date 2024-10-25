ПОЛИТИКА
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Израиль ударил по школе в Газе
Не менее 17 палестинцев, включая детей, погибли при авиаударе по школе в лагере Нусейрат, где укрывались перемещенные лица
Израиль ударил по школе в Газе
В больницу «Аль-Авда» поступили пострадавшие после того как израильские военные атаковали школу в лагере беженцев Нусейрат, где укрывались палестинские семьи, покинувшие свои дома / Фото: АА / Others
25 октября 2024 г.

Израильские военные нанесли удар по школе в лагере Нусейрат в центральной части сектора Газа, где укрывались перемещенные лица. По данным больницы «Аль-Авда» в Нусейрате, погибли не менее 17 палестинцев, среди которых были дети.

Армия Израиля заявила, что якобы атаковала командный центр ХАМАС, размещенный в здании бывшей школы.

Несмотря на убийство лидера ХАМАС Яхьи Синвара и международные призывы к Израилю использовать этот момент для прекращения боевых действий, Тель-Авив продолжает боевые действия.

«Вместо прекращения огня война возобновилась в северной части Газы. Мы находимся в осаде, нас морят голодом и преследуют с воздуха и танками», — сообщил житель Джабалии через мессенджер.

На севере эксклава, где несколько недель продолжается кровопролитие в Джабалии, было эвакуировано большое количество людей. Медики Индонезийского госпиталя сообщили о гибели своего коллеги от израильского огня и задержании другого по пути на работу.

За год израильского вторжения число погибших в Газе приближается к 43 000 человек. Почти все население эксклава перемещено, а инфраструктура разрушена. Израиль заявляет о намерении продолжать операцию до полного «уничтожения» военного и политического потенциала ХАМАС и возвращения более 250 пленных.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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