Северная Корея, помимо обвинений в передаче России оружия, начала предположительно отправлять своих солдат воевать против Украины. Эти данные подтверждают разведки Южной Кореи и США. По разным оценкам, всего Пхеньян готовится перебросить от 10 до 15 тыс. военнослужащих.

Ранее Госдума РФ ратифицировала договор о «всеобъемлющем стратегическом партнерстве» с Северной Кореей. А президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о спутниковых снимках, которые доказывают факт присутствия в стране военных из КНДР, сказал: «Снимки — вещь серьезная. Если есть снимки, значит, они что-то отражают».

Прямое включение северокорейских военных в российско-украинский конфликт возмутило руководство Южной Кореи. Теперь государство намерено отправить Киеву летальное оружие и специалистов для наблюдения за отрядами КНДР. Для Украины это будет весьма полезно. Сеул входит в десятку стран по экспорту высокотехнологичного оружия.

Негативно восприняли эти сообщения и в Вашингтоне. Председатель Комитета по разведке Палаты представителей республиканец Майк Тернер заявил, что США должны рассмотреть возможность принятия «прямых военных действий», если войска КНДР примут участие в войне против Украины.

Об угрозе со стороны северокорейцев, а также почему их участие окажется выгодным для Украины, TRT на русском поговорил с главой Всеукраинской общественной организации «Украина в НАТО» Юрием Романюком:

— У России и КНДР интерес обоюдный. Кремль не может обойтись без мобилизации, но понимает, что это может обвалить экономику. В стране уже зашкаливающая инфляция. В Москве обещают выплаты добровольцам, подписавшим контракт с Минобороны, до 5 млн рублей (около 52 тыс. долларов). А власти Северной Кореи как раз очень нуждаются в валютных поступлениях.

Также Пхеньян получит доступ к современным военным технологиям, что немаловажно. И тут речь может идти о трех направлениях: компактное ядерное оружие, технологии подводных лодок и их оснащение, а также авиация.

Еще один бонус — КНДР сможет заручиться влиянием РФ и вырваться из системы координат Китая, усилив свой геополитический статус.

— Какую роль могут играть северокорейские военные?

— Сами северокорейские военные не имеют никакого боевого опыта. Горячая фаза войны в стране завершилась 70 лет назад. Так что они могут представлять примерно такую же угрозу, как и 12 тыс. российских добровольцев.

И, как ни парадоксально, но Украина получает от их участия огромную пользу. Когда их присутствие будет доказано миру, например, взят в плен первый северокорейский военнослужащий, война трансформируется и перейдет в совершенно другую величину.

Начнем с того, что в России больше не смогут говорить общественности о том, что это какая-то «спецоперация». Участие другого государства точно говорит о том, что идет полноценная война.

Кроме того, это станет свидетельством того, что сегодня Украина воюет буквально против четырех государств с ядерным потенциалом: Россия, КНДР, Китай и Иран (официально государства поддержку РФ отрицают — прим. ред.). Хотя и Тегеран не имеет полноценного ядерного вооружения, но он к этому близок. Такой расклад сил также позволит Киеву рассчитывать на большую поддержку союзников.

— Как может измениться помощь?

— США точно не отправят свой войска, если иметь в виду именно солдат в зоне боевых действий. Но они могут увеличить присутствие военных специалистов в сфере ПВО, радиоэлектроники, разведки и инструкторов по подготовке украинский войск.

Помощь может быть от британцев и французов в виде пилотов для F-16, что позволит отражать удары беспилотников. Возможно, что помощь увеличит Польша.

Ну и, конечно, это позволит рассчитывать на более активные поставки со стороны Южной Кореи и Японии. А это будет чрезвычайно полезно, если к власти в США придет Дональд Трамп и сократит поддержку Украины. Конечно, полностью заменить американскую помощь Токио и Сеул не смогут, но вполне могут компенсировать критическую нехватку вооружений.

Если Кремль не откажется от своей идеи использовать военных КНДР, то это станет своеобразным подарком Украине. Участие войск Северной Кореи приведет к огромным негативным последствия для самой России и усилит поддержку Киева со стороны ее союзников.