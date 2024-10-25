В Португалии началась волна беспорядков после того, как полицейский застрелил мужчину в пригороде Лиссабона. В районах Амадора и Оэйраш демонстранты подожглили мусорные баки, два городских автобуса и нанесли ущерб полицейским автомобилям. Полиция предотвратила попытку поджечь автозаправку. В пригородах столицы протестующие блокировали дороги и вступали в столкновения с правоохранителями, в результате чего пострадали четыре человека, включая двух полицейских. По данным властей, задержаны как минимум три участника беспорядков.

События начались рано утром 21 октября, когда 43-летний Одаир Муниш, уроженец Кабо-Верде, якобы пытался скрыться от преследовавших его полицейских по пока неясной причине. По словам полиции, мужчина оказал сопротивление при задержании и угрожал ножом, после чего сотрудники сделали два предупредительных выстрела и еще два — в его сторону.

В местных СМИ также появлялись сообщения со ссылкой на очевидцев, что никакого ножа у Муниша не было.

Муниш был доставлен в больницу, где скончался от ран. У него остались супруга и двое детей. По факту происшествия проводится как внутреннее, так и уголовное расследование; полицейский, применивший оружие, взят под стражу. Антирасистская организация SOS Racismo, одна из крупнейших в Португалии, выразила протест против гибели Муниша и осудила действия полиции.

После трех ночей беспорядков обстановка стабилизировалась благодаря усиленному полицейскому патрулированию, однако уже в эту субботу ожидаются протесты, которые могут привести к новым столкновениям. Правозащиная группа Vida Justa организует акцию против полицейского насилия, предупреждая о возможных провокациях со стороны ультраправых, распространяющих ложные призывы к насилию. Ультраправая партия Chega также заявила о проведении митинга в поддержку полиции. Представитель Chega заявил, что навести порядок в стране помогут только более жесткие действия полиции.

В 2017 году прокуратура обвинила 18 сотрудников полицейского участка в Альфрагиде на окраине Лиссабона в пытках, похищениях, подделке отчетов и других преступлениях, предположительно мотивированных расизмом, в связи с делом, поданным шестью чернокожими молодыми людьми. Восьми офицерам было назначено возмещение ущерба, и только один из них был приговорен к тюремному сроку.

По данным полиции, в прошлом году количество преступлений на почве ненависти в Португалии выросло на 38% по сравнению с 2022 годом. С 1990-х годов, согласно данным португальской антирасистской платформы Kilombo, в результате расистских нападений, включая случаи с участием полицейских, погибли не менее 14 человек.