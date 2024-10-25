ПОЛИТИКА
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Больница Камаль Адуан находится более 20 дней под осадой Израиля
Больница Камаль Адуан на севере Газы уже почти три недели находится под осадой. Один из врачей рассказал о том, какая ситуация на данный момент. #trtнарусском #газа #камальадуан #гуманитарныйкризис #медицинскийкризис #больница #израильскиеатаки #блокадагазы #здравоохранение #детиподугрозой #осадабольницы #палестина #трт #новости
Больница Камаль Адуан находится более 20 дней под осадой Израиля / Others
25 октября 2024 г.
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