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Аргентинский актер Норман Бриски: Газа никогда не будет побеждена
Аргентинский актер еврейского происхождения Норман Бриски выразил солидарность с палестинцами в секторе Газа во время церемонии вручения кинопремии имени Мартина Фиерро. #trtнарусском #норманбриски #аргентинскийактер #секторгаза #солидарность #палестина #мартинфиерро #гуманитарнаяпомощь #правачеловека #поддержкапалестины #новости #трт #новостимира
Аргентинский актер Норман Бриски: Газа никогда не будет побеждена / Others
25 октября 2024 г.
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