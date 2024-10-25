На протяжении трех недель 38-летний Мухаммед Краем с семьей едва находили пищу, переживая осаду на севере Газы, где израильская армия ведет интенсивные боевые действия. По словам местных жителей, это напоминает «этническую чистку». Когда один из соседей попытался добраться до школы в поисках консервов, его ранили в ногу и более двух часов не позволяли подойти для оказания помощи.

Краем рассказал изданию Middle East Eye о множественных принудительных перемещениях и атаках, в ходе которых пострадали он и его семья, после чего они были вынуждены покинуть Джабалию. 22 октября Краем был неподалеку от больницы Йемен аль-Саид, когда появился квадрокоптер и приказал всем следовать в южную часть Газы. «Мы вышли около 14:00, со мной было 18 детей, – вспоминает он. – Мы пытались пройти от больницы Йемен, но квадрокоптер сбросил бомбу прямо на нас».

Увидев угрозу, люди попытались убежать, но следом упала вторая бомба, ранив четырех человек, включая 12-летнего мальчика. Краем и его соседи по пути нашли медицинский пункт в районе школы Абу Хусейн, но отступили, увидев вокруг тела погибших – медики или не могли помочь, или не успевали. Они укрылись в квартире родственника в районе Бейт-Лахия, но снова подверглись обстрелу и не могли уснуть из-за постоянного грохота взрывов и запаха смерти вокруг. Около 4:30 утра 22 октября рядом с их укрытием сбросили около шести бомб. Через полчаса взорвали и дом, где они находились. Вся семья Краема была ранена, три его соседа погибли, а два верхних этажа разрушились полностью, похоронив под завалами жильцов.

Раненые и истекающие кровью, они пешком дошли до больницы Камаль Адван. Но вскоре их снова атаковали, приказав через громкоговоритель отправиться в район индонезийской больницы, якобы более безопасный. Оставшись без еды, они попытались добыть пищу в соседнем укрытии, но человека, отправившегося туда, израильская армия ранила в ногу, а затем не позволяла ему оказывать помощь в течение двух часов.

Краем рассказывает, что израильские солдаты задержали и допросили большинство мужчин из группы, включая людей с инвалидностью. Его самого избили, приказав потом взять белый флаг и вести людей в так называемую «безопасную» зону. Но, как добавил Краем, «в Газе нет безопасных мест».

С 5 октября израильская армия проводит масштабное наступление на северную часть Газы, сопровождая его бомбардировками и призывами к эвакуации на юг. Один из беженцев, Абдулла аль-Мукаид, сравнил происходящее с «днем суда». По его словам, их снимали на камеру, унижали, раздевая и связывая, и обвиняли в поддержке военизированных организаций. Беглецы, проходя блокпосты, видели тела погибших. Мухаммед Овайс, житель северной Газы, рассказал, что, спасаясь от обстрелов, они пережили несколько эвакуаций и по пути сталкивались с голодом и нехваткой воды.

Когда семью Овайса переселили в школу Абу Хусейн, они надеялись вернуться домой, взяв с собой лишь немного еды и одежды, но их дом вскоре оказался разрушен. Позднее им снова пришлось эвакуироваться, когда атаковали школу.