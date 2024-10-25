Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что информация российского президента Владимира Путина об окружении двух тысяч украинских солдат в Курской области не соответствует действительности. По его словам, украинские войска продолжают активные боевые действия на этом направлении, нанося потери российской армии «третий месяц подряд».

Сырский признал, что ВС РФ оказывают интенсивное давление на украинские подразделения, но несут значительные потери в технике и личном составе. По данным Украины, с [начала наступления ВСУ в Курской области РФ] 8 августа россияне потеряли на этом участке фронта почти 18 тыс. военнослужащих, из которых около 6, 7 тыс. погибли, а 711 человек попали в плен. Кроме того, по словам главнокомандующего, российская армия потеряла 45 танков, 256 бронемашин, 565 автомобилей, 99 артиллерийских установок и 5 реактивных систем залпового огня.

Накануне Путин заявил, что около 2 тыс. украинских военных под Курском оказались «окружены» и «заблокированы», и что российская армия начала «ликвидацию» этого формирования. Путин утверждал, что украинские военные пытаются вырваться из окружения, но их усилия оказались безуспешными.

Украинские военные пересекли российскую границу и зашли в Курскую область 6 августа. Сырский сообщал, что за первую неделю боевых действий ВСУ удалось взять под контроль около 100 населенных пунктов и территорию площадью примерно 1300 кв. км. Однако, по оценкам Института изучения войны (ISW), эта зона охватывала приблизительно 1160 кв. км.

В сентябре и октябре российская армия предприняла несколько контратак, чтобы вернуть утраченные позиции. По информации украинского аналитического проекта DeepState, к середине октября ВСУ контролировали уже только 615 кв. км, еще 309 кв. км составляли так называемую «серую зону». Президент Украины Владимир Зеленский в этом месяце заявлял, что Украина смогла создать «буферную зону» под Курском, и подчеркнул, что это была одна из стратегических целей операции, а ВСУ продолжают удерживать свои позиции.