Турецкий исследовательский корабль Oruç Reis успешно завершил свою первую межконтинентальную миссию, прибыв в Сомали после 20-дневного пути через Средиземное море, Суэцкий канал и Красное море. На торжественной встрече в порту Могадишо министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар объявил о планах по поиску нефти и природного газа в Сомали, что расширит сотрудничество между двумя странами в области энергетики.

Судно было отправлено из черноморского порта Филиос и сопровождалось военными судами. В составе турецкой делегации находились высокопоставленные чиновники, включая заместителей министров и командующих ВМС. Во время визита делегация встретилась с премьер-министром Сомали Хамза Абди Барре и президентом Хасаном Шейхом Махмудом.

Байрактар подчеркнул, что проект станет ключевым элементом в укреплении энергетической безопасности обеих стран, а также в содействии стабильности в регионе. Он отметил, что новое соглашение между Турцией и Сомали позволит проводить геологоразведочные работы на площади около 5 тыс. кв. км на суше.

Oruç Reis проведет трехмерные сейсмические исследования на площади около 5 750 квадратных километров в разрешенных для разведки морских зонах у побережья Сомали, что ранее не делалось. Как ожидается, экспедиция Oruç Reis будет длиться около 6 месяцев. Команда Oruç Reis будет собирать данные как о природном газе, так и о нефти. Собранные данные будут проанализированы в Анкаре, после чего, в зависимости от результатов, на определенных участках уже начнутся буровые работы.