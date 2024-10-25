Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян получил приглашение для участия в конференции ООН по климату COP29, которая должна состояться в Баку в середине ноября. Об этом сообщил замглавы МИД Армении Паруйр Ованнисян.

«Этот вопрос обсуждается в нескольких аспектах как в целях установления мира, решения гуманитарных вопросов, так и в связи с повесткой дня мероприятия. Вы знаете, что это самое престижное международное мероприятие, посвященное изменению климата. Учитывая все обстоятельства, которые я упомянул, в ближайшее время мы примем решение, на каком уровне будет представлена Армения», — отметил он, добавив, что «не исключен ни один вариант»

Ранее на этой неделе на полях саммита БРИКС+ в Татарстане премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил готовность мирного договора с Азербайджаном на 90%. Он подчеркнул, что Армения открыта для компромиссов и стремится к окончательному разрешению конфликта. Пашинян также отметил важность международной поддержки в этом процессе.

Пашинян также отметил, что подписание мирного соглашения может стать важным шагом к нормализации отношений и восстановлению стабильности в регионе. Это также может оказать влияние на участие Армении в международных форумах, таких как COP29, где обсуждаются глобальные экологические проблемы и устойчивое развитие.

На саммите БРИКС+ Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев сидели рядом и вели активное обсуждение во время выступлений других лидеров.

Ранее в этом месяце Алиев раскритиковал предложение армянской стороны подписать согласованные положения, оставив спорные вопросы на будущее. Баку настаивает на включении в договор пунктов о делимитации границ и открытии коммуникаций, а также выдвигает дополнительные требования — о роспуске Минской группы ОБСЕ и изменении армянской Конституции.

Обе стороны ранее заявляли о намерении заключить мирный договор до климатической конференции ООН, которая состоится в Баку.