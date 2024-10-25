Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан примет участие в министерской конференции «Турция-Африка» на следующей неделе, сообщает агентство «Анадолу» (AA) со ссылкой на источники в ведомстве.

2-3 ноября Фидан будет представлять Турцию на встрече, в которой примут участие министры иностранных дел и представители 14 африканских стран, а также официальные лица из Комиссии Африканского союза.

Среди участников, как сообщается, будут представители Мавритании, Анголы, Республики Конго, Ганы, Коморских островов, Южного Судана, Чада, Джибути, Экваториальной Гвинеи, Ливии, Нигерии, Зимбабве, Замбии и Египта, сообщили источники AA.

Ожидается, что в завершение мероприятия будет принят совместный документ и отчет о совместной реализации проектов на 2022-2024 годы.

В ходе конференции Хакан Фидан также намерен провести двусторонние встречи с африканскими коллегами и официальными представителями Джибути.

В течение последних 25 лет отношения Турции с Африкой укрепились с начала реализации «Плана действий по Африке». В 2005 году Анкара получила статус наблюдателя в Африканском союзе, а в 2008 Турция была признана стратегическим партнером континента.

Объем торговли между Турцией и Африкой за последние годы увеличился до более чем $40 миллиардов, что подчеркивает растущее сотрудничество в различных сферах, включая оборону и гуманитарную помощь.