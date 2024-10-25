ПОЛИТИКА
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Трампа снова взломали хакеры — теперь из Китая
Китайские хакеры, вероятно, получили доступ к внутренней переписке предвыборного штаба Трампа. Ранее на этой неделе сообщалось и о последствиях другого взлома — иранскими хакерами
Трампа снова взломали хакеры — теперь из Китая
Фото: AP / Others
25 октября 2024 г.

Китайские хакеры нацелились на мобильные телефоны, используемые командой Дональда Трампа и его кандидата в вице-президенты Дж. Д. Вэнса. По информации газеты The New York Times, злоумышленники получили доступ к системе Verizon, что позволило им атаковать телефоны, используемые высокопоставленными членами предвыборной кампании.

Расследование продолжается, и следователи пытаются выяснить, какие данные могли быть украдены. Трамп и Вэнс были уведомлены о том, что их номера телефонов стали мишенью взлома.

Как отмечают источники NYT, хакерская атака затрагивает не только текущие президентские выборы в США, а потому может представлять серьезные риски национальной безопасности.

Ранее в этом году также стало известно о действиях иранских хакеров против предвыборной кампании Трампа.

Как писало на этой неделе агентство Reuters, взломщики, предположительно связанные с иранскими спецслужбами, успешно распространили некоторые фрагменты украденной внутренней переписки штаба республиканцев. Как сообщает Reuters, внутренние письма предвыборного штаба экс-президента были отправлены хакерами политическим оппонентам Трампа и журналистам.

ФБР и Агентство по кибербезопасности и инфраструктуре (CISA) начали расследование несанкционированного доступа к телекоммуникациям, а представители Трампа обвинили администрацию Байдена в недостаточной защите американской инфраструктуры от внешних угроз.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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