Два солдата иранской армии погибли во время субботних авиаударов Израиля по Ирану, сообщило официальное информационное агентство IRNA.

«Армия Исламской Республики Иран, защищая безопасность Ирана и охраняя народ и интересы страны, пожертвовала двумя своими бойцами при отражении снарядов преступного сионистского режима», – говорится в заявлении.

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В ночь на субботу Израиль нанес серию ударов по военным объектам в Иране в ответ на атаку Тегерана 1 октября. Израильские военные сообщили о поражении целей в трех провинциях - Тегеран, Хузестан и Илам.

«В ответ на месяцы непрерывных атак со стороны режима в Иране против Государства Израиль – прямо сейчас израильские силы проводят точечные удары по военным целям в Иране», – заявили в израильской армии.

По данным израильской стороны, были атакованы объекты по производству ракет и средства противовоздушной обороны. Удары были нацелены на предприятия, где, как предполагается, производились ракеты для атак на Израиль в течение последнего года. Армия также поразила системы ПВО и другие воздушные активы Ирана, которые могли помешать оперативным возможностям Израиля в иранском воздушном пространстве. «Операция успешно выполнена, все самолеты благополучно вернулись на базу», – подчеркнули военные.

«Могу подтвердить, что мы завершили израильский ответ на атаки Ирана против Израиля. Мы провели точечные и прицельные удары по военным целям в Иране, предотвратив непосредственные угрозы Государству Израиль. Силы обороны Израиля выполнили свою миссию», – заявил в видеообращении представитель армии Израиля Даниэль Хагари. «Если режим в Иране совершит ошибку, начав новый раунд эскалации, мы будем обязаны ответить», – добавил он.

Ядерные объекты и энергетическая инфраструктура Ирана не пострадали.

Иранские власти сообщили об успешном отражении атаки системами ПВО, отметив «ограниченный ущерб» некоторым объектам. «Иран оставляет за собой право на ответ на любую агрессию, и нет сомнений, что Израиль столкнется с пропорциональной реакцией на любые свои действия», – передает полуофициальное агентство Tasnim.

США, главный союзник Израиля, были заранее проинформированы об ударах, но не участвовали в операции. Высокопоставленный представитель администрации Байдена заявил, что «целенаправленные и пропорциональные удары» должны положить конец прямому обмену ударами между двумя странами.

Напряженность между давними соперниками усилилась после вторжения Израиля в сектор Газа 7 октября 2023 года и последующего убийства лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы, на что Иран в начале октября ответил массированной ракетной атакой по израильской территории.

Этому предшествовал апрельский обмен ударами: сначала Израиль атаковал цели в Дамаске, затем последовал ответный удар со стороны Ирана, на который Израиль также отреагировал военной операцией на иранской территории. В связи с ударами Израиль временно закрыл свое воздушное пространство. Аналогичные меры приняли Иран и Ирак.