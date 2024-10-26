Бывший президент США Дональд Трамп выразил поддержку военным действиям Израиля против ХАМАС и «Хезболлы» в секторе Газа и Ливане во время телефонного разговора с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, сообщает Washington Post со ссылкой на шесть источников, знакомых с содержанием беседы.

«Делайте что нужно», — сказал Трамп Нетаньяху в начале этого месяца. Ранее Трамп заявлял, что разговаривал с израильским премьером как минимум дважды в октябре.

Сенатор США Линдси Грэм, присутствовавший при одном из разговоров, отметил: «Он не давал военных советов, но выразил впечатление от пейджеров». Сенатор имел в виду электронные устройства, которые одновременно взорвались в Ливане в прошлом месяце. «Он выразил восхищение их военными операциями и тем, что они сделали», — цитирует издание слова Грэма.

Советник Нетаньяху отказался комментировать эти телефонные разговоры.

Ранее на митинге в Пенсильвании Трамп заявил, что Израиль укрепил свои позиции благодаря тому, что Нетаньяху игнорировал просьбы президента Байдена. «[Байден] говорит Биби: «Нетаньяху, не делай этого. <...> А Биби не послушал его, — сказал Трамп. — И что же? Сейчас они в гораздо более сильной позиции, чем три месяца назад, это точно». По словам Трампа, Нетаньяху в телефонном разговоре подтвердил, что успех Израиля связан именно с игнорированием просьб Байдена.

Детали диалога всплыли на фоне масштабного военного вторжения Израиля в Газу, в результате которого погибло более 42 800 палестинцев, преимущественно женщин и детей, и более 100 500 получили ранения. По данным израильской армии, с начала конфликта в Газе 7 октября 2023 года погибли 765 израильских военнослужащих и 5 087 получили ранения.

Конфликт распространился на Ливан, где в результате израильских ударов с октября прошлого года погибло более 2 600 человек и свыше 12 200 получили ранения. Несмотря на международные предупреждения о риске региональной войны на Ближнем Востоке из-за непрекращающихся атак Израиля на Газу и Ливан, Тель-Авив расширил конфликт, начав 1 октября наземное вторжение в южный Ливан.