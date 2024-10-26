Министр обороны США Ллойд Остин заверил своего израильского коллегу Йоава Галанта в готовности защитить Израиль от «угроз со стороны Ирана» и поддерживаемых Ираном группировок. Он подтвердил «железную приверженность США безопасности и самообороне Израиля».

По словам высокопоставленного представителя администрации Байдена, ответный удар Израиля по Ирану был «целенаправленным и пропорциональным, с низким риском для гражданского населения». «Если Иран решит ответить, мы полностью готовы снова защищаться от любой атаки», – добавил чиновник.

Ночью 26 октября израильские ВВС нанесли удары по объектам производства ракет, комплексам ПВО и другим военным целям. Атака проходила в две волны: сначала были поражены иранские системы ПВО, что расчистило путь для второго удара по базам ракет и беспилотников, а также производственным объектам. Это стал крупнейшим прямым ударом иностранных ВВС по территории Ирана за последние три десятилетия.

Согласно сообщениям Axios, перед нанесением ударов Израиль направил Ирану предупреждение с призывом не отвечать, пытаясь ограничить обмен ударами и предотвратить более широкую эскалацию.

Иранские военные власти признали попадания по «военным центрам» в провинциях Тегеран, Хузестан и Илам. «Несмотря на предыдущие предупреждения... воздержаться от любых авантюрных действий, этот нелегитимный режим осуществил провокационную атаку рано утром», – заявило военное командование, назвав израильскую операцию «преступной и незаконной». Признав «ограниченный ущерб некоторым объектам», в Иране пообещали «соответствующую реакцию» на удары.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер обратился к Ирану с требованием не отвечать на израильские удары, призывая все стороны к сдержанности.

Эксперты отмечают, что операция, вероятно, была спланирована так, чтобы избежать серьезной эскалации, но при этом удовлетворить западных союзников, обеспокоенных растущими возможностями Ирана и его союзом с Россией.

Эскалация конфликта между давними противниками - Тегераном и Тель-Авивем - началась после того, как Израиль начал военное вторжение в сектор Газа 7 октября 2023 года. После убийства лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы Иран провел масштабный ракетный обстрел израильской территории в начале октября.

До этого в апреле произошла серия взаимных ударов: за израильской атакой на иранские дипломатические объекты в Дамаске последовал ответный удар Ирана, что, в свою очередь, спровоцировало военную операцию Израиля на территории Ирана. В целях безопасности Израиль, Иран и Ирак были вынуждены временно закрыть свое воздушное пространство.