В Грузии 26 октября проходят выборы в парламент страны. Одними из первых проголосовали высшие должностные лица государства: президент Саломе Зурабишвили, премьер-министр Ираклий Кобахидзе и почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили.

«Это счастливый день. Я не голосовала за кого-то, на этот раз я проголосовала за что-то. Я проголосовала за новую Грузию, за ту Грузию, ради которой приехала в эту страну 22 года назад», – заявила президент Зурабишвили.

Премьер-министр Кобахидзе назвал эти выборы решающими: «Это референдум между войной и миром, между аморальной пропагандой и традиционными ценностями, между темным прошлым и светлым будущим». Он выразил уверенность, что правящая партия получит около 60% голосов.

Лидеры оппозиции призвали граждан голосовать за европейское будущее страны. «Сегодня решающий день, который определит последующие десятилетия», – заявил лидер партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе.

По данным ЦИК, явка через два часа после открытия избирательных участков составила 9,27% – проголосовали 324 197 избирателей. В списке избирателей зарегистрировано более 3,5 млн человек, из них около 96 тыс. – за рубежом.

Впервые на всеобщих выборах внедрены электронные системы верификации избирателей и подсчета голосов. Новыми технологиями смогут воспользоваться 90% избирателей. В парламент пройдут партии, преодолевшие 5-процентный барьер. По итогам голосования должны быть избраны 150 депутатов.

Параллельно проходят выборы в Верховный Совет Аджарской Автономной Республики, где за места борются 14 политических объединений.