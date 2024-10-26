Двое из шести заключенных, сбежавших из исправительной колонии №2 в Липецке, задержаны в Тамбовской области. Как сообщил губернатор Игорь Артамонов, беглецы успели преодолеть расстояние в 180 километров.

По информации УФСИН, все сбежавшие являются выходцами из Центральной Азии, отбывавшими наказание за изнасилования и хранение наркотиков. Побег они готовили более полугода, прорыв 65-метровый тоннель в промзоне колонии, где работали на деревообрабатывающем производстве.

«Понимаю, что такая новость может вызвать беспокойство, но прошу не поддаваться панике», – ранее обратился к жителям губернатор в своем Telegram-канале.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту халатности должностных лиц ИК-2, допустивших побег заключенных. В колонии началась проверка.

Поиски остальных четверых беглецов продолжаются. К операции привлечены все оперативные службы региона - полиция, Росгвардия и ФСБ. Выставлены временные розыскные посты, работает межведомственная группа.

*** 11:00

Шестеро заключенных совершили побег из исправительной колонии №2, расположенной на окраине Липецка. По данным областного управления ФСИН, они сбежали через подкоп, который был обнаружен во время обхода территории.

«Понимаю, что такая новость может вызвать беспокойство, но прошу не поддаваться панике», – обратился к жителям губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале, предупредив о возможных информационных вбросах и фейках.

По тревоге был поднят личный состав сводного отряда УФСИН. К поискам привлечены все оперативные службы региона - полиция, Росгвардия и ФСБ. Выставлены временные розыскные посты, разосланы ориентировки на беглецов.

Сформирована межведомственная группа, которая координирует необходимые мероприятия по розыску и задержанию беглецов.