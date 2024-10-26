В субботу в Лондоне пройдут две демонстрации: марш «Объединим Королевство», организованный антииммигрантским активистом Стивеном Яксли-Ленноном (известным под псевдонимом Томми Робинсон), и контрпротест антирасистских организаций и профсоюзов.

Сторонники правых планируют собраться у вокзала Виктория и пройти к зданию парламента, в то время как их оппоненты соберутся на противоположном конце Уайтхолла - главной улицы, ведущей к парламенту.

«Мы хорошо подготовлены к тому, что обещает быть напряженным днем в центре Лондона», – заявила заместитель помощника комиссара Рэйчел Уильямс, которая руководит полицейской операцией, к которой привлечены сотрудников со всей страны.

«У нас будут значительные ресурсы для реагирования на любые инциденты, решительного пресечения правонарушений и минимизации неудобств для других граждан и бизнеса», – сказала она в пятницу.

Правые протестующие называют себя «патриотами» и утверждают, что Британии «угрожают мигранты» и «исламизация». Их критики, включая большинство законодателей, считают, что среди них есть расисты, ультраправые и футбольные хулиганы, настроенные на насилие.

Напряженность возросла после беспорядков в конце июля, вспыхнувших по всей стране после убийства трех девочек в Саутпорте. Волнения, направленные против отелей с просителями убежища и мечетей, прекратились после жестких мер властей, включавших более 1500 арестов и около 1000 предъявленных обвинений.

Сам организатор марша Яксли-Леннон не сможет присутствовать на акции, так как находится под стражей в ожидании слушания дела о неуважении к суду, назначенного на понедельник.